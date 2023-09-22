ВТБ выдал рекордный объем ипотеки до повышения ставок

Он составил 174 млрд рублей

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Рекордную сумму - 174 млрд рублей - получили заемщики в ВТБ за три недели сентября, до повышения ставок на ипотеку, сообщила пресс-служба банка.

"За три недели сентября, до повышения ставок, 33 тыс. заемщиков получили в ВТБ ипотеку на рекордную сумму 174 млрд рублей. Это на 63% больше, чем в среднем за месяц с начала года и в два раза больше - чем за целый сентябрь 2022 года", - говорится в сообщении.

Всего, по информации банка, с начала года ВТБ выдал 1,03 трлн рублей жилищных кредитов, досрочно "перекрыв" результат всего 2022 года. По мнению вице-президента, руководителя департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгения Дячкина, грядущий рост ставок по ипотечным программам и изменения требований к льготной ипотеке стали сильнейшим катализатором клиентского спроса. "Пиковым стало 19 сентября, когда наши заемщики получили на покупку недвижимости 23,7 млрд рублей", - приводит пресс-служба его комментарий.

По словам топ-менеджера, помощь клиентам по выходу на сделки по "старым" условиям - как ставкам, так и первому взносу в рамках госпрограмм - стало для банка важной задачей. Поэтому ВТБ расширил график работы офисов, вывел дополнительных сотрудников для консультации заемщиков и увеличил срок действия ранее принятых решений. "Отмечу, что даже после сегодняшнего повышения ставок уже одобренные условия в части процентной ставки сохраняются и будут действовать три месяца с момента ответа от банка", - подчеркнул он.

Как прогнозируют эксперты банка, на фоне ужесточения требований к льготным программам и серии роста ключевой ставки в четвертом квартале на рынке ипотеки произойдет "охлаждение". По оценке ВТБ, в октябре-декабре выдачи жилищных кредитов могут составить на рынке около 1,2 трлн рублей, что будет примерно на четверть ниже, чем в конце 2022 года. Однако повышенный спрос заемщиков на протяжении большей части года обеспечит рынку рекордные продажи, которые впервые в истории превысят 6 трлн рублей.

С 22 сентября ВТБ скорректировал условия по своим ипотечным программам. Базовая ставка повысилась на 0,5 п.п. и достигла 14,1% (для зарплатных клиентов банка) с учетом комплексного страхования. Для заемщиков, которые готовы перевести зарплату на карту ВТБ, она составит от 14%. Ставки по госпрограммам остаются на однозначном уровне: ипотека с господдержкой-2020 - под 8% годовых, семейная - 6% (в ДФО - 5%), IT- и Дальневосточная ипотека - 5% и 2% соответственно. Сотрудники образовательных учреждений ДФО до конца года могут получить кредит под 0,7%.