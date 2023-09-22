Собянин сообщил, что по программе реновации в Москве переехали более 43,6 тыс. семей

Мэр города отметил, что с января в столице ввели в эксплуатацию свыше 639 тыс. кв. м жилья

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Свыше 43,6 тыс. семей переехали в новое жилье по программе реновации в столице с начала ее реализации в 2017 году. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Участники программы реновации в этом году начали переезжать в 29 новостроек - план на 2023-й уже выполнили на 65%. С января ввели в эксплуатацию больше 639 тыс. кв. м жилья из запланированных 1,2 млн кв. м", - написал мэр.

Он заверил, что квартиры жителям передают с улучшенной отделкой - по стандартам программы реновации. С начала ее реализации в новое жилье переехали 43,6 тыс. семей, больше 7 тыс. сейчас переезжают или оформляют необходимые документы.

"Ускорит процесс переселения наш суперсервис на портале mos.ru. Напомню, что с его помощью можно записаться на осмотр квартиры и заключение договора, выбрав удобное время, получить бесплатную помощь грузчиков, загрузить необходимые документы онлайн", - заключил Собянин.