Более 6 тыс. семей воспользовались помощью Москвы при переезде по реновации

Воспользоваться бесплатной услугой можно после заключения договора на новую квартиру

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Свыше 9 тыс. семей переехали в новые квартиры по московской программе реновации с начала года, из них около 6,5 тыс. воспользовались бесплатной помощью грузчиков и грузовым автомобилем. Об этом сообщил и.о. руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Согласно гарантиям программы, грузчики бесплатно помогают перевезти крупногабаритные вещи - например, мебель и бытовую технику. "Самостоятельно останется перевезти только ценные вещи, документы и домашних животных. Грузчиков и транспорт предоставляет префектура округа", - уточнил Левкин, слова которого приводит пресс-служба.

Он добавил, что всего со старта программы услугой воспользовались почти 33,3 тыс. семей. Чаще всего помощь заказывали в Юго-Восточном (почти 5,9 тыс. семей), Северном (около 5,2 тыс. семей) и Восточном (порядка 4,3 тыс. семей) административном округах.

Воспользоваться бесплатной услугой можно после заключения договора на новую квартиру. Для получения бесплатной помощи достаточно направить заявление с помощью суперсервиса "Помощь при переезде по программе реновации", либо оставить заявку в центре информирования по переселению.

Всего в столице по программе реновации с начала года было выбрано 27 территорий под строительство, а в эксплуатацию введено 36 домов.