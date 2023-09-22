В районе Ивановское в 2024 году введут два корпуса по реновации

Каждый корпус будет двухсекционным

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Два жилых корпуса для переселения участников программы реновации в районе Ивановское введут в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщил и.о. руководителя Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Ивановское по адресу улица Молостовых, з/у 18 в следующем году введут в эксплуатацию два жилых корпуса для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы по устройству фасадов, приступили к внутренней отделке", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба депстроя.

Каждый корпус будет двухсекционным, их объединит подземная стоянка на 106 парковочных мест. Попасть туда можно с улицы и из дома на большом лифте грузоподъемностью 1 тыс. кг. Такой лифт предусмотрен в каждой секции, всего в доме установят семь грузопассажирских лифтов.

"При внешней отделке зданий будет применена система вентилируемого фасада с использованием фиброцементного бетона и клинкерной плитки. Новостройку выполнят в натуральных природных оттенках: светло-бежевом и коричневом с акцентными графитовыми вставками, на фасадах установят металлические корзины для кондиционеров. Всего в здании будет 272 квартиры (однокомнатных - 54, двухкомнатных - 186, трёхкомнатных - 32). Две квартиры оборудуют для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику", - заверили в департаменте.

Первые этажи сделают нежилыми - здесь разместят объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части дома будут расположены лифтовой холл, колясочные, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

Также новостройку оснастят системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах выполнят в один уровень с поверхностью земли. Плитка у входной группы жилого дома будет с шероховатой поверхностью. Во дворе оборудуют детскую игровую площадку с резиновым покрытием, спортивную площадку и площадки для отдыха взрослых.