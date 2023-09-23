В ДНР в начале 2024 года планируется выдать первые льготные ипотечные кредиты на ИЖС

Как отметил зампред правительства республики Дмитрий Бердников, в настоящее время в регионе формируется банк земельных участков

НОВОСИБИРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Первые льготные ипотечные кредиты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Мариуполе и Новоазовском районе в Донецкой Народной Республике (ДНР) планируется выдать в начале 2024 года. Об этом сообщил зампред правительства ДНР Дмитрий Бердников на форуме "Пространственное развитие и демография в России" в Новосибирске.

"Одним из действующих механизмов стимулирования индивидуального жилищного строительства является льготное ипотечное кредитование, к которому планируется приступить уже с начала 2024 года в Мариуполе, а также населенных пунктах Сопино, Приморское, Лебединское Новоазовского района", - сказал он.

Бердников добавил, что льготные программы под 2% годовых доступны молодым семьям, а также семьям с тремя и более детьми. Также в настоящее время в республике формируется банк земельных участков, в том числе обеспеченных инфраструктурой.

Поручение о льготной ипотеке для новых регионов дал президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в декабре 2022 года. Постановление правительства о запуске этой программы вступило в силу с 1 января 2023 года.