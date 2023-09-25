Росреестр Москвы зафиксировал рекордное число ДДУ в ипотеку в августе

Число договоров долевого участия на строительство недвижимости в городе, под которые был взят кредит, достигло почти 10 тыс. в этом месяце

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Число договоров долевого участия (ДДУ) на строительство жилой и нежилой недвижимости в Москве, под которые был взят кредит, в августе достигло почти 10 тыс. Это исторический рекорд, сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Москве.

"В августе 2023 года зарегистрировано 9 957 договоров долевого участия в строительстве жилой и нежилой недвижимости с привлечением кредитных средств. Росреестр впервые фиксирует такой объем ипотечных сделок, оформленных за месяц на первичном рынке Москвы", - процитировали в сообщении руководителя управления Игоря Майданова.

По сравнению с августом 2022 года количество ипотечных ДДУ увеличилось на 65% и в 2,3 раза против того же месяца 2021 года, отметили в управлении. По сравнению с июлем 2023 года показатель вырос на 42,1%. "При этом доля ДДУ с кредитами в последний месяц лета стала максимальной за год, составив 60,8% от общего числа зарегистрированных сделок в новостройках", - добавили в Росреестре.

За январь - август 2023 года было оформлено 53,3 тыс. договоров долевого участия с привлечением ипотеки, что на 24,2% больше аналогичного периода 2022 года. В структуре ДДУ при этом доля ипотечных сделок достигла максимального за историю наблюдений уровня - 55,8%.

"Августовская статистика демонстрирует наивысшую активность на рынке недвижимости в Москве, в том числе среди покупателей квартир с использованием ипотек, которые были одобрены банками два-три месяца назад до действий регулятора по изменению ключевой ставки", - пояснил Майданов.

С 20 сентября минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой увеличился с 15% до 20%. А с 1 октября вступят в силу макропруденциальные надбавки ЦБ РФ, после чего только кредиты на приобретение новостроек с первоначальным взносом более 30% будут считаться займами со стандартным уровнем риска, не требующими дополнительных затрат для банков.