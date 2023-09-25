Более 133 тыс. москвичей приступили к переселению по программе реновации

Больше всего жителей города заключили договоры на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Квартиры в новостройках предложили более чем 133 тыс. участникам программы реновации с начала ее реализации. Из них свыше 119 тыс. человек уже стали правообладателями нового жилья, сообщил и.о. министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максим Гаман.

"К переселению по программе реновации приступили 133,2 тыс. человек. Большая часть из них уже стала правообладателями квартир в новостройках, остальные оформляют необходимые документы для получения жилья. Больше всего москвичей заключили договоры на юго-востоке столицы - 20,6 тыс. человек, на востоке и севере - 14,6 тыс. и 14,3 тыс. горожан соответственно", - сказал Гаман, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Как уточнил и.о. руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, было обеспечено начало расселения 834 домов, из них 236 полностью расселены, еще 277 после освобождения снесены. Под заселение переданы 247 современных новостроек, в которые уже переехали более 109 тыс. участников программы реновации. "По программе реновации строится еще 222 новых дома общей площадью квартир 3,8 млн кв. м, одновременно в проектировании находится 197 новостроек общей площадью квартир 3,9 млн кв. м", - цитирует пресс-служба Левкина.

По условиям программы горожанам предлагают квартиры с улучшенной отделкой, жилье оснащено сантехникой, светильниками и кухонной плитой.

Программа реновации была утверждена в Москве в августе 2017 года. В нее включено 5 175 жилых домов. В новое жилье переедут около одного 1 млн москвичей.