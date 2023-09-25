На Ижорской улице в Москве реорганизуют земельный участок по программе КРТ

По итогам реализации проекта в Дмитровском районе создадут почти 2 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Неэффективно используемый участок площадью 6,61 га в Дмитровском районе реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил и.о. заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Неэффективно используемый участок на севере столицы по адресу: ул. Ижорская, владение 21 подлежит реорганизации по программе комплексного развития территорий. В рамках редевелопмента площадки планируется построить более 180 тыс. кв. м недвижимости. Объем инвестиций в комплексное развитие участка оценивается почти в 17,1 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект - в 656 млн рублей. По итогам реализации проекта в Дмитровском районе будет создано почти 2 тыс. рабочих мест", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Отмечается, что недалеко от участка находится станция МЦД-1 Лианозово. Реорганизацией территории смогут заняться правообладатели, городской оператор или инвестор, который может быть определен по результатам торгов.

"Вместо устаревших объектов на Ижорской улице появится почти 48 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости и около 133 тыс. кв. м жилья, из них почти 12 тыс. кв. м - в целях реализации программы реновации. На участке построят детский сад для 150 воспитанников и школу, которую смогут посещать 300 учащихся. Помимо социальных объектов здесь будет размещено отделение ГИБДД и помещения для мировых судей", - отметил и. о. министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га. В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура.