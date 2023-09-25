Жилье по реновации построят в Москве в том числе в рамках 17 проектов КРТ

Площадь "реновационных" квартир на данных площадках позволит переселить ориентировочно 28 тыс. человек

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Строительство жилья для целей столичной программы реновации предусмотрено в рамках 17 проектов комплексного развития участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий, решения по которым были приняты и опубликованы в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента городского имущества Москвы.

"В 17 опубликованных проектах комплексного развития территорий (КРТ) планируется построить современные кварталы с жильем, в том числе для целей программы реновации, и сопутствующей инфраструктурой на месте участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий. КРТ расположены в семи округах города. Площадь "реновационных" квартир на данных площадках позволит переселить ориентировочно 28 тыс. человек", - сказал и.о. руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что на реорганизуемых территориях также будет выполнено благоустройство. По словам Левкина, на сроки реализации программы реновации влияет не только скорость самого переселения, но и подбор дополнительных площадок.

"В рамках 17 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 210 га запланировано строительство более 2,5 млн кв. м жилья, из них свыше 1,4 млн кв. м - для целей программы реновации. Также здесь возведут не менее 1,8 млн кв. м промышленных и общественно-деловых объектов, куда смогут трудоустроиться более 43 тыс. человек", - добавил и. о. министра городского правительства, руководителя Департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

Программа реновации была утверждена в Москве в августе 2017 года. В нее включено 5 175 жилых домов. В новое жилье переедет около 1 млн человек.