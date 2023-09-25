В Лефортове передали под заселение третью новостройку по программе реновации

Около дома оборудовали детскую и спортивную площадки, предусмотрели зону для отдыха, разбили газоны и цветники

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Еще одна новостройка на улице Шепелюгинская, дом 16 А, передана под заселение участникам программы реновации в районе Лефортово Юго-Восточного округа столицы. К переселению в нее приступили жители домов: Упорный переулок, дом 5-9; Шепелюгинская улица, дом 14; Шепелюгинский переулок, дом 7, сообщили в пресс-службе департамента городского имущества.

"В районе Лефортово по программе реновации подлежат расселению 40 домов. Новые квартиры предусмотрены для 6,4 тыс. жителей. Для волнового переселения жителей в районе Лефортово подобрано восемь "стартовых" площадок: три новостройки уже заселяются, еще пять жилых объектов проектируются", - сообщил и. о. руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, слова которого приводит пресс-служба.

Как добавил и.о. министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества столицы Максим Гаман, 30 августа более 200 горожан из трех старых домов в районе Лефортово получили письма с предложением современных квартир в новостройке. На следующий день они начали осмотр жилья. "Сейчас 157 москвичей определились с выбором квартир, из них первые семьи уже стали правообладателями жилья в новом доме на Шепелюгинской улице. Всего с начала 2023 года ключи от квартир по программе реновации в Лефортове получили 575 человек", - отметил он.

Левкин уточнил, что новостройка на Шепелюгинской улице - это монолитный корпус с подземной автостоянкой, его фасады облицованы плитами из красно-коричневого искусственного камня под кирпич, а металлические каркасы подъездов, балконов и оконных профилей эффектно оформлены в желтом цвете. На первом этаже находятся нежилые помещения, в которых появятся предприятия социально-бытового обслуживания и торговли.

"Готовая отделка квартир полностью соответствует стандартам программы реновации. Территорию около дома благоустроили: оборудовали детскую и спортивную площадки, предусмотрели зону для отдыха, разбили газоны и цветники", - заверили в департаменте городского имущества.

Программа реновации была утверждена в Москве в августе 2017 года. В нее включено 5 175 жилых домов. В новое жилье переедут около миллиона человек.