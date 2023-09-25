Рязанская область намерена ввести в эксплуатацию 900 тыс. кв. м. жилья в 2023 году

Показатель превышает данные 2022 года, когда в регионе построили 805 тыс. кв. м жилья

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Около 900 тыс. кв. м жилья введут в эксплуатацию в Рязанской области в 2023 году, сообщил вице-губернатор Рязанской области, первый заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Бранов.

"В текущем году перед нами стоит амбициозная задача ввести 900 тыс. кв. м жилья. При этом суммарный ввод жилья до 2030 года должен составить более 8 млн кв. м. Сейчас мы идем в графике", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему: "Актуальные вопросы жилищного строительства в Рязанской области".

В 2022 году в области построили и ввели в эксплуатацию 805 тыс. кв. м жилья. Благодаря чему, подчеркнул Бранов, 33 тыс. семей улучшили свои жилищные условия. "Рост индивидуального жилого строительства отмечался во всех муниципалитетах. На хорошую динамику повлияла программа "Дачная амнистия", а также догазификация", - добавил он.

Рязанская область занимает 22-е место в стране по текущим объемам строительства.