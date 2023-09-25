Совет Федерации одобрил закон о жилищных инвестпроектах в СЭЗ Крыма

Целью таких проектов станет развитие территорий, городов и иных населенных пунктов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании правительственный закон, предусматривающий для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе возможность реализовывать инвестиционные проекты в сфере жилищного строительства.

Согласно действующему законодательству о СЭЗ в Крыму и Севастополе нет возможности создания объектов жилищного фонда для их последующей реализации в качестве инвестиционного проекта. В связи с этим, а также учитывая необходимость выполнения поручения президента РФ по привлечению в экономику Крымского региона не менее 1 трлн рублей внебюджетных инвестиций, закон позволит участникам СЭЗ реализовывать инвестпроекты в сфере жилищного строительства.

Целью таких проектов станет развитие территорий, городов и иных населенных пунктов. Кроме того, при реализации инвестпроекта в сфере жилищного строительства в договоре об условиях деятельности в СЭЗ по решению органов власти Крыма и Севастополя устанавливаются дополнительные обязательства участника СЭЗ в части передачи отдельных объектов жилищного фонда в государственную или муниципальную собственность.

При реализации инвестпроектов в сфере жилищного строительства участник СЭЗ будет вправе применять исключительно элементы особого режима предпринимательской и иной деятельности, которые являются наиболее востребованными для соответствующей категории хозяйствующих субъектов. При этом особый режим налогообложения и обложения страховыми взносами в отношении такой категории участников СЭЗ применяться не будет.