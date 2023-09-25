Готовность дома по программе реновации в Красносельском районе Москвы оценили в 80%

В настоящее время на объекте ведется монтаж фасадов и инженерных систем, отделка помещений

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Строительная готовность дома для участников программы реновации в Красносельском районе столицы оценивается в 80%. Об этом сообщил и. о. руководителя Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Красносельский по адресу: улица Русаковская, дом 2/1 в этом году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. Готовность новостройки составляет 80%. В настоящее время на объекте ведется монтаж фасадов, отделка помещений, монтаж инженерных систем", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Жилой дом будет состоять из четырех секций переменной этажности. Фасады облицуют клинкерными плитами, на них установят корзины для кондиционеров; входные группы оформят витражным остеклением. "В новостройке будет 166 квартир (однокомнатных - 70, двухкомнатных - 20, трехкомнатных - 76). Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации", - заверили в департаменте.

Первый этаж дома будет нежилым - здесь разместят магазины, кафе, салоны красоты, сервисные службы, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части здания предусмотрены: колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. В здании установят грузопассажирские лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

"Будущий жилой дом отвечает всем современным требованиям - это индивидуальный проект, первые этажи, где разместятся помещения общественного назначения, специальные места для колясок и велосипедов, металлические корзины под кондиционеры, качественные материалы отделки, комфортные планировки, динамичный архитектурный облик. Входы в общественные помещения первого этажа предусмотрены со стороны улицы Русаковская и Леснорядского переулка, а входы в жилую часть здания со стороны озелененного благоустроенного двора", - добавили в пресс-службе.

Вход в жилой дом, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнят в один уровень с поверхностью земли, плитка у входной группы здания - с шероховатой поверхностью. Во дворе разместятся оборудованные детская и спортивная площадки, а также площадки для отдыха. На придомовой территории высадят деревья, кустарники и газоны.