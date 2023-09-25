В Москве более 150 домов расселили в рамках программы реновации с начала года

Лидерами по числу расселенных домов стали восток с 27 домами, север с 21 объектом и юго-запад с 18 ветхими домами

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Расселение 151 старого дома завершено в Москве в рамках программы реновации с начала года. Об этом сообщил и. о. заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Активное переселение в рамках программы реновации продолжается во всех округах города. Лидерами по числу расселенных домов с начала этого года стали восток с 27 домами, север с 21 объектом и юго-запад с 18 ветхими домами", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Как уточнил и. о. руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, 23 расселенных дома в 9 столичных округах демонтировали. Он отметил, что объем расселения с каждым годом увеличивается. Всего с начала реализации программы реновации расселены 512 домов.

"Правообладателями комфортных квартир стали почти 27 тыс. человек из 151 старого дома, а с начала программы реновации ключи от нового жилья получили более 117,5 тыс. москвичей во всех округах столицы", - добавил и. о. руководителя департамента городского имущества Максим Гаман.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в Москве в августе 2017 года. Всего же в рамках программы новые квартиры получат около 1 млн москвичей, в столице будет расселено 5,1 тыс. домов. Для ее реализации подобраны 592 "стартовые" площадки.