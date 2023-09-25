Московские застройщики подали 96 извещений о начале работ по новой онлайн-форме

Электронной услугой смогут воспользоваться застройщики, являющиеся юридическими и физическими лицами

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Почти 100 извещений о начале строительно-монтажных работ подали застройщики в Москве, воспользовавшись обновленной онлайн-формой. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"24 августа на официальном сайте мэра Москвы стала доступна обновленная интерактивная форма для подачи извещения о начале строительства или реконструкции капитального объекта на территории столицы. Как сообщил и. о. руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, за это время 96 извещений о начале строительно-монтажных работ подано с использованием сведений, содержащихся в цифровом паспорте объекта, из них 63 - с использованием уникального идентификационного номера (УИН)", - значится в сообщении.

Там отмечается, что столичным девелоперам больше не нужно заполнять информацию вручную, часть данных об объекте автоматически загрузится при введении УИН, который присваивается при формировании цифрового паспорта каждому проекту строительства. Цифровой паспорт - электронный документ, содержащий полную и достоверную информацию об объекте капитального строительства, этапах работ и реконструкции.

Электронной услугой смогут воспользоваться застройщики, являющиеся юридическими и физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, а также технические заказчики, планирующие строительство (реконструкцию) капитального объекта.

"Уникальные номера сейчас активно внедряются не только в услуги, но и в процессы в сфере строительства, так, например, УИН уже используется при формировании адресной инвестиционной программы Москвы и проведении закупок на проектирование и строительство бюджетных объектов. Планируем до конца 2023 года запустить с использованием УИН еще три государственные услуги: оформление свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта капитального строительства", - добавил Левкин, слова которого приводит пресс-служба.

Как отметил и. о. председателя Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, импульс для развития строительной отрасли в столице придают цифровые технологии, активно используемые как застройщиками, так и органами исполнительной власти. "Подача извещения о начале строительно-монтажных работ является обязанностью застройщика. Очередные изменения сокращают время предоставления государственной услуги для заявителей. Кроме того, работа Мосгосстройнадзора продолжает совершенствоваться за счет модернизации собственных информационных систем. До конца 2023 года мы намерены завершить переход на работу в Единой цифровой платформе градостроительной деятельности (ЕЦП ГД)", - заключил Войстратенко.