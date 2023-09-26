"Авито" выяснил, что цены на торговую недвижимость в России растут быстрее арендных ставок

Цены на покупку торговых объектов в сентябре выросли на 22%, на аренду - на 7% по сравнению с сентябрем 2022 года, сообщила пресс-служба компании

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Цены на покупку торговых объектов в сентябре 2023 года выросли на 22%, на аренду - на 7% по сравнению с сентябрем прошлого года, сообщила пресс-служба "Авито".

"По сравнению с сентябрем 2022 года цены на покупку торговых объектов выросли на 22%, на аренду - на 7%", - говорится в сообщении пресс-службы классифайдера.

По данным исследования компании, средние по России цены на торговые площади выросли на 22% за объект и на 24% - за кв. м. В полтора раза "квадрат" подорожал в Волгограде, на треть - в Казани, больше чем на четверть - в Новосибирске. Подешевели объекты в Воронеже (-14%), Ростове-на-Дону (-9%), Екатеринбурге (-7%). Среди городов-миллионников дороже всего квадратный метр торговой площади для покупки стоит в Москве (440 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (242 тыс. рублей) и Казани (153 тыс. рублей). Самые дешевые торговые помещения в сентябре 2023 года находятся в Челябинске и Омске. В этих двух городах за кв.м придется заплатить 51 и 52 тыс. рублей соответственно.

При этом, по мнению руководителя категории коммерческой недвижимости на "Авито" Олега Изотова, тенденция на "мелкую нарезку" площадей не такая явная, как еще год назад. "Средний размер торгового объекта для продажи за год сократился со 130 до 128 кв. м, для аренды - с 88 до 85 кв. м", - приводит пресс-служба его цитату.

Цены на аренду торговых площадей в среднем по России выросли на 7% по стоимости за объект и на 10% по цене за квадратный метр. Аренда за "квадрат" на треть подорожала в Нижнем Новгороде и Волгограде, на четверть - в Екатеринбурге. Подешевела - в Красноярске (-12%), Уфе (-3%) и Санкт-Петербурге (-2%). Дороже всего арендовать торговые помещения в сентябре 2023 года стоит в Москве (3,3 тыс. рублей за кв. м), Санкт-Петербурге (1,5 тыс. рублей за кв. м), Новосибирске (1,2 тыс. рублей за кв. м), Нижнем Новгороде и Краснодаре (по 1 тыс. рублей за кв. м). Дешевле всего аренда в Омске и Красноярске - по 600 рублей за кв. м в месяц.