На юге Москвы построят учебный корпус и детский сад

В рамках договоров объекты передадут городу

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Учебный корпус на 750 мест и детский сад на 350 мест планируют построить за счет внебюджетных средств на юге Москвы, после возведения объекты передадут городу. Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"Застройщики за счет собственных средств обеспечат строительство учебного корпуса, в составе школы на 550 мест и детского сада на 200 мест, и еще одного детского сада на 350 мест. В рамках договоров объекты будут переданы городу", - привели в тексте слова и. о. председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Она добавила, что в рамках договоров застройщики обязуются ввести в эксплуатацию учебный корпус в 2027 году, детский сад - в 2030 году.

В пресс-службе уточнили, что объекты будут расположены на территории, ограниченной 2-м Варшавским переулком, 1-м Котляковским переулком, Котляковской улицей и 2-й Котляковской улицей.