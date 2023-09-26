Вблизи станции метро "Цветной бульвар" в Москве снесли самострой

Площадь незаконной постройки составляла 6 кв. м

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Незаконную постройку, расположенную вблизи станции метро "Цветной бульвар" в Москве, демонтировали. Об этом сообщила пресс-служба столичной госинспекции по недвижимости.

"Помещения в здании оформлены в собственность нескольких юридических и физических лиц. Владелец одного из таких помещений на уровне первого этажа возвел пристройку площадью 6 кв. м, которую использовал под коммерческую деятельность. При этом объект располагался в непосредственной близости к входу в метро "Цветной бульвар" и на участке улично-дорожной сети, поэтому занимал часть тротуара и затруднял движение пешеходов", - привели в тексте слова и. о. начальника ведомства Ивана Боброва.

В пресс-службе добавили, что пристройку возвели без оформления разрешительной документации, она не состояла на кадастровом и техническом учете, не имела имущественных прав и являлась объектом самовольного строительства. В настоящее время самострой на тротуаре полностью демонтирован.