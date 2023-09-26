В Москве за семь месяцев выдали более 3,7 тыс. льготных ипотек для IT-специалистов

Общий объем кредитов превысил 46 млрд рублей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Свыше 3,7 тыс. кредитов по программе льготной ипотеки для IT-специалистов предоставили в Москве за семь месяцев - это в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год, сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства столицы.

"В январе - июле 2023 года в Москве выдали более 3,7 тыс. кредитов по программе льготной ипотеки для IT-специалистов общим объемом свыше 46 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на и.о. заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, росту спроса на кредиты способствовали изменения в условиях программы, которые сделали ее более привлекательной для заемщиков. В феврале этого года были расширены возрастные границы для получателей кредита с 22-44 лет до 18-50 лет и сокращен срок, который они должны проработать в компании для сохранения льготной ставки.

"Москва сохраняет лидирующие темпы по выдаче IT-ипотеки - на столицу приходится почти 27% от общего числа выданных в России в рамках программы льготных кредитов и более 38% их объема. За 7 месяцев текущего года в Москве выдано в 2,5 раза больше кредитов по этой программе, чем за весь прошлый год", - отметил Ефимов.

В пресс-службе добавили, что льготную IT-ипотеку под 5% годовых могут оформить специалисты в возрасте от 18 до 50 лет, работающие в аккредитованных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации IT-компаниях. Средняя зарплата заемщика из Москвы в течение трех последних месяцев должна составлять от 150 тыс. рублей до налогообложения. Максимальная сумма кредита для Москвы составляет 18 млн рублей, а присоединив рыночную кредитную программу, ее можно увеличить до 30 млн рублей. Оформить льготный кредит по программе можно до конца 2024 года.