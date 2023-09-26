26 сентября, 07:28

В Москве выставили на торги по аренде здание спортивного назначения

Подать заявку на участие в онлайн-аукционе можно до 2 октября

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Объект спортивного назначения на северо-востоке Москвы выставили на городские торги по аренде. Победитель сможет открыть в нем спортивно-оздоровительный центр, сообщила пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"На городские торги регулярно выставляют объекты спортивного назначения. Например, сейчас проводится заявочная кампания на участие в аукционе по аренде здания с мансардой площадью более 1,4 тыс. кв. м на северо-востоке столицы. Победитель сможет открыть в нем спортивно-оздоровительный центр. Договор аренды заключат на 25 лет", - привели в тексте слова и.о. руководителя департамента по конкурентной политике столицы Ивана Щербакова.

В материале отмечается, что объект расположен в жилом микрорайоне по адресу улица Касаткина, дом 19. В здании четыре спортивных зала площадью от 40 до 950 кв. м, комнаты отдыха, раздевалки, уборные, душевые комнаты и сауна.

Размер годовой арендной платы будет определен в ходе онлайн-аукциона, который состоится 6 октября. Подать заявку на участие в нем можно до 2 октября. 

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