Второй корпус общежития консерватории им. Чайковского в Москве ввели в эксплуатацию

Жилые номера для студентов расположены с 1 по 13 этаж здания

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Второй корпус многофункционального студенческого комплекса Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского сдали в эксплуатацию. Здание общей площадью более 18 тыс. кв. м расположено в Пресненском районе столицы, сообщил и.о. заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Новый корпус построен за счет средств федерального бюджета на месте общежития 1974 года постройки на улице Малой Грузинской, 24/3 (Центральный административный округ).

"Завершен второй этап строительства многофункционального студенческого комплекса Московской консерватории - одного из ведущих музыкальных вузов России и мира. В новом 15-этажном здании с подземной стоянкой площадью 18,4 тыс. кв. м созданы все условия для комфортного проживания студентов, а также их профессионального и физического развития", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба Стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что на цокольном этаже разместились бассейн, баня и медицинский блок, на первом - столовая на 40 мест, а на втором - репетиционные для индивидуальных и самостоятельных занятий молодых музыкантов. Жилые номера для студентов расположены с 1 по 13 этаж здания.

"Оригинальная наружная отделка корпуса с контрастным сочетанием светлых стен и темных оконных блоков напоминает клавиатуру фортепиано, а фасад стилобатной части украшен нотным станом", - добавили в пресс-службе.

Студенческий городок

Как отметил и.о. председателя Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, после завершения всех этапов строительства многофункциональный студенческий комплекс будет состоять из трех корпусов общей площадью около 32,5 тыс. кв. м, объединенных общим стилобатом с подземным паркингом и велостоянкой. В общей сложности в новом комплексе будет обустроено 476 номеров на 900 человек.

"Первое здание, введенное в эксплуатацию в 2018 году, уже заселено. В третьем корпусе будут располагаться спортивный блок, киноконцертный зал на 150 мест, спроектированный в форме амфитеатра, и актовый зал площадью около 788 кв. м, рассчитанный на 200 человек, а также жилые комнаты", - цитирует пресс-служба Войстратенко.

Также на территории комплекса планируется создать безбарьерную среду для маломобильных групп населения. "Пять номеров спроектированы для проживания студентов с ограниченными возможностями здоровья, каждый из них будет вмещать девять человек. На подземной автостоянке предусмотрено четыре специальных машино-места, а также подъемники, пандусы и обустроенные лифты во всех корпусах", - заключили в стройкомплексе.