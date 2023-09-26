Два корпуса по реновации на Онежской улице в Москве намерены сдать в 2025 году

Корпуса будут переменной этажности, в подземном уровне разместят автостоянку

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Строительство двух жилых корпусов для переселения участников программы реновации планируется завершить на Онежской улице в Москве в 2025 году. Об этом сообщил и.о. руководителя столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В районе Головинский по адресу: Онежская улица, з/у 33 построят два жилых корпуса для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы по устройству шпунтового ограждения и разработка котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Как уточнили в ведомстве, два корпуса будут переменной этажности, в подземном уровне разместят автостоянку. Фасады зданий выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных пиленым керамическим кирпичом. На них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

"Всего здесь будет 511 квартир (однокомнатных - 102, двухкомнатных - 290, трехкомнатных - 119). 13 квартир оборудуют для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет выполнена в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы", - заверили в пресс-службе департамента.

Первые этажи новых зданий сделают нежилыми - здесь разместят объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части дома будут расположены лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. В каждом корпусе установят современные лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли, плитка у входной группы - с шероховатой поверхностью. "Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, установят две детские площадки с безопасным резиновым покрытием, площадку для спортивных занятий и зону для тихого отдыха взрослых. Кроме того, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники", - заключили в департаменте.