Жителям трех старых домов предложили квартиры в новостройке на северо-востоке Москвы

В Лосиноостровском районе идет переселение более 500 горожан

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Первые правообладатели квартир появились в новостройке в Лосиноостровском районе Москвы, в рамках реновации туда переедут жители трех старых домов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"В настоящее время идет переселение более 500 горожан в Лосиноостровском районе. Жителям трех старых домов предложили равнозначные квартиры по адресу: улица Тайнинская, дом 7, корпус 1. Около 300 москвичей определились с выбором нового жилья, 55 из них заключили договоры с департаментом и получили ключи", - приводятся в тексте слова и.о. министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Отмечается, что в новостройку переселяются жители из дома на улице Минусинской и двух домов на улице Осташковской. Всего в августе город предложил новые квартиры более 5 тыс. москвичей из семи округов столицы.

"В первом этапе реализации программы реновации, который рассчитан до конца 2024 года, в Лосиноостровском районе планируется начать расселение 14 домов, жители 10 таких домов уже справили новоселье или находятся в процессе переезда в новую квартиру. Реализация первого этапа программы в районе выполнена более чем на 70%. Всего же в программу реновации на территории района вошло 68 домов старого жилого фонда", - цитирует пресс-служба и.о. руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

По его словам, в Лосиноостровском районе подобрано 15 стартовых площадок - это более 150 тыс. кв. м жилья. Пять домов уже переданы под заселение, возводится восемь новостроек, один дом введен в эксплуатацию и готовится принять новых жителей, еще для одного дома разрабатывают проектную документацию.