В Москве благоустроили территорию у станции метро "Нагатинский затон" БКЛ

Воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить сохранность коммуникаций

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Специалисты Комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы завершили работы по благоустройству возле станции метро "Нагатинский затон" Большой кольцевой линии метро (БКЛ) на юге столицы. Об этом сообщил ТАСС и. о. заммэра Москвы Петр Бирюков.

"С открытием двух новых станций БКЛ "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар" значительно увеличилось число пешеходов на прилегающих улицах, поэтому главной задачей было сделать территории в районе метро комфортными для местных жителей и пассажиров, обустроить удобные маршруты от жилой застройки. В зону благоустройства вошли Проектируемый проезд №183 и участок улицы Коломенской от станции "Нагатинский затон" до пересечения с улицей Речников, частью которого является набережная Нагатинского затона", - сказал Бирюков.

Он отметил, что воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить сохранность коммуникаций. Дополнительно было проложено более 250 м водосточной сети.

"Расширили тротуары, общая площадь пешеходной зоны составила почти 11,6 тыс. кв. м, обновили покрытие проезжей части и асфальт на въездах во внутренние дворы. Модернизировали систему освещения: в общей сложности территорию теперь освещают более 200 фонарей и уличных торшеров, на пешеходных переходах смонтировали 18 опор контрастного освещения. Для пассажиров общественного транспорта установили шесть современных остановочных павильонов, для автомобилистов обустроили парковочные карманы", - перечислил и. о. заммэра столицы.

Также на набережной Нагатинского затона вдоль Коломенской улицы появился прогулочный экомаршрут с террасами с видом на воду, зонами тихого отдыха, детской и спортивной площадками. Вдоль Коломенской улицы проложили велодорожку. На финальном этапе благоустройства в районе станции "Нагатинский затон" провели озеленение: высадили более 100 деревьев и разбили газон общей площадью свыше 41 тыс. кв. м, заключил Бирюков.