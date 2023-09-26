На северо-востоке Москвы построили корпус техноцентра "PNK парк Медведково"

Общая площадь объекта составляет 25 тыс. кв. м

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Строительство корпуса технологического центра "PNK парк Медведково" завершено на северо-востоке Москвы. Работы велись по адресу: ул. Чермянская, вл. 4/1, сообщил и.о. главы Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"Общая площадь семиэтажного корпуса составляет 25 тыс. кв. м. Архитектурный облик сооружения соответствует статусу "технологического", он визуально дополняет находящийся рядом логистический центр. По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзор оформил заключение о соответствии объекта утвержденной проектной документации", - сказал Войстратенко, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В отделке фасада использовались трехслойные сэндвич-панели с утеплителем. Внутри здания разместились производственные и технические помещения, зоны погрузки и разгрузки, а также административно-бытовое пространство. Для обеспечения естественного освещения рабочих мест проектом предусмотрено сплошное фасадное остекление.

"На прилегающей территории строители возвели два контрольно-пропускных пункта, оформленных в едином стиле с основными строениями, организовали проезды и открытые автомобильные стоянки, вымостили площадки из тротуарной плитки, установили малые архитектурные формы, высадили деревья и кустарники", - добавили в Мосгосстройнадзоре.

Войстратенко заверил, что на протяжении всех этапов строительства корпуса технологического центра "PNK парк Медведково" на Чермянской улице было проведено девять контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых инспекторы комитета проверяли соответствие производимых работ и качество применяемых материалов проектной документации, а также соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности. Для осуществления лабораторно-инструментальных исследований к выездным проверкам привлекались специалисты подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС").