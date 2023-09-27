В Москве зарегистрировали рекордное число первичных договоров с применением эскроу-счетов

По словам руководителя управления Росреестра по городу Игоря Майданова, число зарегистрированных долевых договоров с применением эскроу-счетов держится на уровне около 94% третий месяц подряд

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Максимальный показатель количества первичных договоров с применением эскроу-счетов с момента перехода к программе проектного финансирования долевого строительства зарегистрировано в Москве, сообщила пресс-служба столичного Росреестра.

"В августе 2023 года в Москве зарегистрирован 15 531 договор долевого участия в строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости с использованием эскроу-счетов. Это максимальный показатель как в текущем году, так и с момента перехода к программе проектного финансирования долевого строительства", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, число зарегистрированных долевых договоров с применением эскроу-счетов держится на уровне около 94% третий месяц подряд. "В августе доля эскроу-счетов от общего числа оформленных в столице ДДУ составила 94,8%. Это второй результат за год - предыдущий максимум бы зафиксирован в марте (94,9%). В восьмом месяце 2022 и 2021 годов аналогичный показатель был равен 91% и 70,6% соответственно", - приводит пресс-служба его слова.

По данным московского Росреестра, за восемь месяцев 2023 года зарегистрировано 86 367 ДДУ с использованием эскроу-счетов, что на 23,6% превышает аналогичный показатель прошлого года (69 885) и на 48,8% выше результата 2021 года (58 057). При этом доля эскроу-счетов от общего числа зарегистрированных в столице ДДУ за 8 месяцев составила 90,4%.

Российские застройщики перешли к проектному финансированию с использованием эскроу-счетов в июле 2019 года, что позволило обезопасить вложения участников долевого строительства, а также исключить возможность появления новых обманутых дольщиков.