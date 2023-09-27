Неэффективно используемый участок в Гольянове реорганизуют по программе КРТ

На участке планируется возвести свыше 87 тыс. кв. м недвижимости

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Комплексному развитию подлежит неэффективно используемый участок в столичном районе Гольяново площадью 5,19 га. Об этом сообщил и.о. заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Здесь планируется возвести свыше 87 тыс. кв. м недвижимости. Объем инвестиций в развитие участка оценивается в 6,95 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект - в 580 млн рублей. По итогам реализации проекта в районе Гольяново появится более 1,8 тыс. новых рабочих мест", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба экономического комплекса правительства Москвы.

Недалеко от участка находятся Лосиноостровский лесопарк и станция метро "Щелковская". Провести его реорганизацию смогут правообладатели, городской оператор или инвестор, который может быть определен по результатам торгов.

"На месте устаревших объектов в Черницынском проезде построят технопарк площадью до 66 тыс. кв. м, многофункциональный общественно-деловой центр площадью почти 18,5 тыс. кв. м, а также коммунальные объекты площадью более 2,5 тыс. кв. м. Жители получат благоустроенный и озелененный городской квартал", - отметил и.о. министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего в Москве в разных стадиях реализации находятся 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га. В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура.