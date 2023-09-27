В Москве с начала года реализовали 8,6 тыс. объектов на торгах

Конкуренция в среднем составила пять участников на лот

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Более 8,5 тыс. объектов реализовали в Москве на торгах с января по август 2023 года, в них приняли участие 35 тыс. претендентов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"С января по август этого года в Москве было реализовано 8,6 тыс. различных объектов городского имущества. Среди них - здания и помещения под бизнес, земельные участки для коммерческого использования и частного строительства, машино-места на городских паркингах. Также на аукционы выставляли права на торговлю в нестационарных объектах и размещение некапитальных сооружений. В торгах приняли участие 35 тыс. претендентов - предпринимателей, инвесторов и других жителей города. Конкуренция в среднем составила пять участников на лот", - сказал исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что чаще всего на торгах приобретали машино-места: за восемь месяцев реализовано около 7,1 тыс. лотов. Популярны и коммерческие объекты: инвесторы и предприниматели приобрели и арендовали более 1 тыс. нежилых помещений и зданий. Также с января по август реализовано 380 нестационарных торговых объектов и 70 земельных участков для индивидуального жилищного строительства и коммерческого использования.

"Больше всего торгов состоялось на юго-западе столицы: здесь реализовано более 1,5 тыс. лотов. Вторыми по популярности стали Западный и Северо-Западный административные округа, где прошло по 1,4 тыс. процедур. На юго-востоке Москвы реализовано 867 объектов, на юге - 825, на северо-востоке - 656, в Зеленограде - 507. В центре Москвы прошли торги по 476 лотам, в ВАО - по 455, в САО - по 341, в ТиНАО - по 89 объектам", - добавил исполняющий обязанности руководителя столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.