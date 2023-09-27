Более 5 тыс. участникам программы реновации в Москве предложили переезд в августе

Около 500 человек уже получили ключи и готовятся к переезду, остальные оформляют документы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Более 5 тыс. участников столичной программы реновации получили письма с предложениями по переезду в квартиры в новостройках в августе. Часть москвичей уже определилась с выбором жилья, сообщил и.о. министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"Жителям девяти районов Москвы - около 5,2 тыс. человек - направили в августе письма с предложениями современных квартир, горожане приступили к их осмотру. Около 500 человек уже получили ключи и готовятся к переезду, остальные оформляют документы. Больше всего правообладателей появилось в районах Бескудниковский, Солнцево и Лосиноостровский", - сказал Гаман, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Как уточнили в департаменте, к переселению в августе приступили жители Северного и Западного административных округов - свыше 1,4 тыс. человек в каждом, Юго-Восточного - более 800 горожан, Северо-Восточного и Южного - свыше 500 москвичей в каждом. В Зеленоградском и Юго-Западном административных округах переселяются более 200 и более 100 жителей соответственно.

Как заявил и.о. руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, всего за летний период в столице началось переселение в 16 новостроек, расположенных в 12 районах в восьми округах. При этом в Нагатино-Садовниках и Донском районе на юге Москвы новостройки стали первыми, переданными под заселение для участников реновации. Так, этим летом началось переселение горожан из 138 старых домов. Лидерами по количеству начавших расселение домов стали Новомосковский (49 домов), Юго-Восточный (33 дома) и Западный (16 домов) административные округа.

Программа реновации была утверждена в Москве в августе 2017 года. В нее включено 5 175 жилых домов, в новое жилье переедут около 1 млн человек. Программа предусматривает не только переселение из старых домов в новые, но еще и повышение качества жизни в целом. В кварталах реновации появляются новые места для занятий спортом, прогулочные маршруты, детские площадки и благоустроенные скверы, строятся новые поликлиники, школы, спортивные и культурные центры.