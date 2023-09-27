На Есенинском бульваре в Москве сдали в эксплуатацию дом по программе реновации

Общая площадь объекта превышает 38 тыс. кв. м

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Жилой дом общей площадью более 38 тыс. кв. м, рассчитанный на 357 квартир, ввели в эксплуатацию в Юго-Восточном административном округе Москвы в рамках программы реновации. Об этом сообщил и.о. председателя Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"Здание с подземной автостоянкой состоит из пяти секций переменной этажности и образует Г-образную форму. На объекте завершены все работы по строительству и благоустройству территории. По результатам итоговой проверки инспекторы Мосгосстройнадзора оформили заключение о соответствии здания утвержденной проектной документации, а затем выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию", - сказал Войстратенко, слова которого приводит пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Работы велись в районе Кузьминки по строительному адресу: Есенинский бульвар, земельный участок 1. Теперь дому присвоен почтовый адрес: Волгоградский проспект, д. 138, к. 4. Визуальный облик новостройки напоминает раскрытую книгу. В отделке использовались бетон и кирпичная плитка. На фасадах установлены корзины для кондиционеров, а входные группы оформлены витражным остеклением.

"Дом рассчитан на 357 квартир: 72 однокомнатные, 230 двухкомнатных и 55 трехкомнатных. Внутренняя отделка выполнена в соответствии с улучшенными стандартами, утвержденными постановлением Правительства Москвы. Одна "однушка" и две "двушки" с увеличенными коридорами и дверными проемами предназначены для маломобильных граждан", - добавили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что на первых этажах новостройки находятся помещения дежурного, кладовая для хранения уборочного инвентаря, колясочная, зона почтовых ящиков, технические помещения и центр информирования населения. Также здесь предусмотрено размещение магазинов, кафе, аптек, салонов красоты и службы быта.

В рамках благоустройства территории возле дома появились детские и спортивные площадки, зона для тихого отдыха. Специалисты высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники.

По словам и.о. председателя Мосгосстройнадзора, на протяжении всего строительства реновационного дома на Есенинском бульваре инспекторы комитета провели 12 контрольно-надзорных мероприятий. "К выездным проверкам привлекались специалисты центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС") для оценки соответствия качества возводимых конструкций и применяемых материалов требованиям проектной документации с помощью комплекса лабораторно-инструментальных исследований", - заключил Войстратенко.

О программе

Программа реновации утверждена в Москве 1 августа 2017 года. В нее вошло 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых живет почти миллион москвичей. Стартовые площадки для строительства расположены во всех округах города максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу реновации.