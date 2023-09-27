На Кубани запретят переоформлять квартиры в долгостроях на стадии выплат

Компенсационные выплаты будут производиться по договорам, не требующим регистрации для тех, кто приобретал квартиры не по федеральному закону №214, а по договорам купли-продажи и переуступки квартир

КРАСНОДАР, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе сессии в среду приняли поправки в краевой закон, которыми будет наложен запрет на переуступку квартир в долгостроях, где применяется механизм компенсационных выплат обманутым дольщикам для решения проблемы возникшей законодательной коллизии, которой начинают пользоваться недобросовестные застройщики.

"На территории края реализуются мероприятия по восстановлению нарушенных жилищных прав граждан. Одним из очень важных инструментов является региональный закон "О дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов". В процессе реализации мы столкнулись с ситуацией, когда злоупотребляют юрлица этим законом. Мы сегодня производим выплаты, и в процессе реализации этих выплат юрлицо переоформляет аффилированным физическим лицам свои квартиры, таких у нас 13. Мы хотим законодательно ограничить такую возможность, когда мероприятия уже реализуются, чтобы юрлицо не имело возможности обогатиться", - заявил в ходе сессии руководитель департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края Максим Карпенко.

Также, по его словам, согласно принимаемым поправкам компенсационные выплаты в установленный срок теперь будут производиться по договорам, не требующим регистрации для тех, кто приобретал квартиры не по федеральному закону №214 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", а по договорам купли-продажи и переуступки квартир.

"С 2015 года мы восстановили права почти 63 тыс. граждан - обманутых дольщиков, 539 многоквартирных дома - это город небольшой. Мы справились с этим, мы обязаны были это сделать, потому что это жители края: где-то кредиты брали, где-то продавали последнее, чтобы ипотеку взять, кто-то не для себя, кто-то для детей брал", - отметил в ходе сессии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что на решение проблемы обманутых дольщиков из регионального бюджета за эти годы было направлено порядка 6 млрд рублей.

Краснодарский край входил в число проблемных субъектов РФ по количеству долгостроев, в июле 2019 года был создан единый реестр проблемных объектов долевого строительства, на конец 2019 года в него были включены 278 кубанских долгостроя. Также в 2019 году по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева для завершения долгостроев были созданы региональный Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства и непубличное акционерное общество "Региональная строительная компания Краснодарского края" (НАО "РСК"), ее единственным акционером является администрация края, компания выполняет функции генерального подрядчика в процессе завершения долгостроев. В 2023 году в крае было запланировано решить проблему 73 долгостроев.