В ДНР поддержали реализацию шести инвестпроектов по строительству жилья

Как отметил глава региона Денис Пушилин, в планах, в частности, возведение жилого комплекса в Буденновском районе и многоэтажных домов в Куйбышевском районе Донецка

ДОНЕЦК, 27 сентября. /ТАСС/. В ДНР поддержали шесть инвестиционных проектов, направленных на строительство жилья в регионе. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

"На очередном заседании инвестиционного комитета Донецкой Народной Республики рассмотрели восемь проектов от инвесторов, которые предложены к реализации на территории нашего региона. По итогам заседания реализация шести проектов поддержана, два отправлены на доработку. Преимущественно они направлены на осуществление комплексной жилой застройки в Донецке и Мариуполе", - написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что речь идет, в том числе, о строительстве жилого комплекса в Буденновском районе и многоэтажных жилых домов в Куйбышевском районе Донецка.

Кроме того, в числе предложенных проекты, направленные на развитие гостиничного бизнеса.