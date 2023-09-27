В Москве по современным технологиям восстановили дом 1972 года постройки

Девятиэтажный дом находится на шоссе Энтузиастов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Работы по обновлению фасада дома №100, корпус 6 по шоссе Энтузиастов в районе Ивановское завершили в Москве в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда. Этот девятиэтажный дом возведен в 1972 году, сообщили в пресс-службе Фонда капремонта (ФКР) столицы.

"Площадь фасада девятиэтажного дома №100, корпус 6 на шоссе Энтузиастов равна почти 3 тыс. кв. м. Это панельной здание в районе Ивановское обладает лаконичным портретом. Аналогичный легко встретить в спальных районах российских городов. Для того, чтобы восстановить его технические характеристики, а также сделать красивым, мы привели в порядок фасад по современной технологии с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. Сейчас дом, которому более 50 лет, получил настоящую вторую жизнь", - отметил замначальника производственно-технического управления ФКР Москвы Борис Джиоев, слова которого приводит пресс-служба.

Как уточнили в фонде, работы по обновлению фасада передовым методом были разделены на несколько этапов. На первом этапе стены дома промыли и исправили геометрию панелей, на следующем - нанесли клеевые составы с армирующей сеткой, после начались работы по нанесению на фасадную поверхность слоев декоративной штукатурки и краски. Привели в порядок межпанельные швы, ведь их необходимо было вновь заполнить современным материалом, который не позволит проникнуть внутрь влаге и холоду. Одновременно с проведением основного объема работ в местах общего пользования установили новые стеклопакеты.

"Отремонтировали внутренние и наружные откосы, обновили цокольное покрытие. В завершение на лоджиях здания заменили экраны из металлического профиля и устроили новое напольное покрытие. Также привели в порядок входные группы и выполнили устройство новой отмостки", - перечислили в пресс-службе.

Данный девятиэтажный жилой панельный дом был построен по типовому проекту. На его фасадах расположены вертикальные группы лоджий. Здание возведено рядом с Нижним Ивановским прудом.

Московская программа капитального ремонта включает более 28,5 тыс. домов общей площадью более 275 млн кв. м, в которых запланирован ремонт более 355 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена более 112 тыс. лифтов. Всего в план на 2021-2023 годы вошли 4 437 домов столицы общей площадью 34,2 млн кв. м. В 2023 году планируется отремонтировать 2,3 тыс. домов.