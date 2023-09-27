В Москве при редевелопменте территории сохранили золотую котельную и "штурвалы" в стенах

Разработкой единой концепции преобразования территории близ станций метро "Римская" и "Площадь Ильича" занималось архитектурное бюро WALL

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Артефакты сохранили при создании нового офисного кластера в Таганском районе Москвы. В их числе котельная, построенная в конце ХIХ века, и металлические "штурвалы" в стенах, которые имеют архитектурное значение для города, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Недалеко от станций столичного метро "Римская" и "Площадь Ильича" завершилась реконструкция лофт-квартала. Проект преобразования территории старейшей российской фармацевтической фабрики "Мосхимфармпрепараты" имени Н. А. Семашко носит название "P.A.N.G.A.E.A.".

"В проекте были максимально сохранены исторические фасады и кирпичная кладка внутренних пространств, характерные для архитектуры ХIХ века. Референсы промышленной революции сможет увидеть каждый посетитель кластера после окончания реставрационных работ. Среди них - круглые металлические предметы, внешне напоминающие "штурвалы", а на деле старинные элементы усиления конструкций", - отметил Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба Москомархитектуры.

Как отметили в комитете, разработкой единой концепции преобразования территории занималось архитектурное бюро WALL. Специалисты определили архитектурную значимость каждого помещения. 23 здания на участке в 18 тыс. кв.м возводились постепенно, начиная с 1875 по 1990 годы. Все они имеют различное архитектурное значение для города. Историческим постройкам придали новый облик, сохранив при этом преемственность эпох.

"Одно из строений - котельную - перестроили, заменив оборудование на современное. Здание, площадью 250 кв. м, построили в 1850-х. Изначально оно выполняло техническую функцию, но в 1978 году здесь были установлены три паровых котла, паропроизводительностью 6,5 тонны в час. В ходе реставрации фасады теплоцентрали выкрасили в золотой цвет, часть стены остеклили, что позволяет увидеть работу системы отопления. "Здание не только не утратило функционал, но благодаря проведенной модернизации, мы существенно сократили эксплуатационные расходы", - прокомментировал работы гендиректор компании "БКЛ Недвижимость" (fee-девелопер проекта) Михаил Ломтадзе.

Руководитель архбюро Wall Рубен Аракелян добавил, что золотая котельная - не единственный интересный объект комплекса. "Работая с постройками кластера, мы заметили, что в стены некоторых из них снаружи вмонтированы круглые металлические предметы, внешне напоминающие "штурвалы" - это старинные элементы усиления конструкций. Исторически они стягивали здания, обеспечивая преднапряжение. Наша задача - сохранить для будущих поколений историю города, вписав в современный формат офисного арт-кластера, чтобы новые поколения москвичей могли буквально прикоснуться к прошлому", - заключил он.