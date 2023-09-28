В ЦБ заявили, что более 70% заемщиков тратят на обслуживание ипотеки свыше половины дохода

По данным регулятора, во втором квартале было выдано ипотеки на 1,8 трлн рублей, что на 39% больше, чем в первом квартале

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. На ипотечников, которые тратят на кредиты более половины своего дохода, во втором квартале 2023 года пришлось 71,7% от общего объема выданной ипотеки. Об этом пишет РБК со ссылкой на директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.

Она отметила изданию, что в ипотечном портфеле доля ссуд таким клиентам составляет 60,8%. Это касается ипотеки на первичном и на вторичном рынке, выданной клиентам с показателем долговой нагрузки (ПДН, соотношение платежей по кредиту к ежемесячному доходу) выше 50%. Банк России ранее не раскрывал эту статистику, а приводил данные только по доле сверхзакредитованных заемщиков с ПДН выше 80%.

ЦБ наблюдает в ипотеке даже большее снижение качества выдаваемых ссуд, чем в сегменте необеспеченных кредитов, пишет издание. "В ипотеке у нас выдачи с ПДН 80+ превысили 40% во втором квартале. К сожалению, не всегда банки используют официальные доходы заемщика при расчете ПДН. Полных данных за третий квартал нет, но вряд ли мы там увидим снижение доли выдач закредитованным гражданам, потому что в целом в августе были рекордные темпы роста выдач", - отметила Данилова. Она добавила, что вероятно, это достигалось в том числе за счет более свободных стандартов кредитования.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отмечала, что количественные ограничения могут быть полезным дополнением к риск-надбавкам для регулирования рынка ипотечного кредитования.

По данным регулятора, во втором квартале было выдано ипотеки на 1,8 трлн рублей, что на 39% больше, чем в первом квартале. Выдачи в сегменте готового жилья во втором квартале 2023 года достигли 1,1 трлн рублей (+46% к первому кварталу 2023 года). Выдачи ипотеки на строящееся жилье (ДДУ), практически полностью обеспеченные господдержкой, составили 0,6 трлн рублей (+29%).