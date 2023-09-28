Союз торговых центров сообщил, что "Мегу" продали Газпромбанку с условием сохранения штата

Сейчас проходит встреча нового руководства с сотрудниками, отметили в организации

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сохранение команды "Меги" является одним из условий сделки по покупке сети, планы по реконцепции торговых центров могут получить развитие. Об этом ТАСС сообщил президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

Как сообщалось, Газпромбанк закрыл сделку по покупке сети торговых центров "Мега" в России у шведской Ingka Centres (структура, владевшая и управлявшая ранее IKEA и ТЦ "Мега" в РФ).

"Наш источник в руководстве "Мега" подтверждает факт сделки, сегодня пройдет объявление для сотрудников российского офиса. Команда в управляющей компании суперпрофессиональная, многие работают там по 10 лет и более, и логично, что она останется заниматься торговыми центрами и дальше. Тем более что сохранение команды является одним из существенных условий сделки, одобренной правительственной комиссией", - сказал собеседник агентства. Сейчас проходит встреча нового руководства с сотрудниками, добавили в Союзе торговых центров.

По словам Шакирова, у "Меги" были замороженные планы по развитию и реконцепции существующих ТЦ, скорее всего, они получат развитие. Он напомнил, что переговоры по покупке сети шли в течение 2022-2023 годов. Для шведской ИКЕА было важно, чтобы покупатель ответственно относился к сотрудникам компании, а также не находился в санкционном списке, уточнил он.

Группа "Газпромбанк" стала владельцем сети торговых центров "Мега" в России площадью 2,3 млн кв. м, выкупив их у Ingka Centres. В состав сделки вошли 14 торговых центров "Мега" (в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде). Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писала, что структура Газпромбанка претендует на покупку указанных активов, оценочная стоимость которых составляет порядка $2,85 млрд.