Эксперт сообщила, что цифровизация ЖКХ и энергетики снижает потери и затраты на ремонт

Эти данные подтверждены объективными показателями в ходе реализации проектов на предприятиях компании в разных регионах, отметила гендиректор АО "Русатом инфраструктурные решения" Ксения Сухотина

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Цифровизация предприятий ЖКХ и энергетики позволяет снизить потери в сетях водо- и теплоснабжения на 11%, сократить энергопотребление на 20% и уменьшить затраты на ремонт - на 5%. Такие данные привела генеральный директор АО "Русатом инфраструктурные решения" (РИР, предприятие Росатома) Ксения Сухотина на пресс-конференции в ТАСС, посвященной развитию отечественных технологий искусственного интеллекта (ИИ) для мегаполисов.

"Наши программные комплексы "Цифровое теплоснабжение" и "Цифровой водоканал" позволяют повысить качество услуг для населения, в том числе за счет снижения количества аварий и сокращения времени ремонтов. Уже подтвержденные на практике данные по разным проектам - снижение потерь в сетях на 11%, сокращение энергопотребления на 20%, рост производительности труда контролеров на 60%, снижение затрат на ремонты до 5%", - сказала Сухотина, отметив, что эти данные подтверждены объективными показателями в ходе реализации проектов на предприятиях компании в различных регионах страны.

По словам гендиректора РИР, использование искусственного интеллекта в системе "Цифровой водоканал" дает возможность как предотвращать аварийные ситуации, так и в целом снижать потери воды, возникающие вследствие ветхих сетей или незаконных присоединений. Объем потерь в системе может составлять примерно 20-30% от общего объема перекачиваемой воды, в некоторых случаях может достигать и 50%, рассказала она. Однако внедрение цифровых технологий позволяет оперативно выявлять участки потерь и сокращать их до минимальных значений.

Также, по словам Ксении Сухотиной, компания использует технологии ИИ при создании цифровых решений для систем городской безопасности. "Один из крупных проектов был реализован с нашим участием в этом году в одном из южных приграничных регионов, где сейчас тема безопасности является одной из приоритетных. Сейчас с нашим участием там создана комплексная система, которая позволяет мониторить практически все, что происходит в городе. Причем система сама выявляет правонарушения и сигнализирует об этом диспетчерам для оперативного принятия решений. Программно-аппаратный комплекс включает в себя почти тысячу камер наблюдения с распознаванием лиц, номерных знаков, противоправных действий и так далее", - рассказала гендиректор РИР.

АО "Русатом инфраструктурные решения" - дивизион Росатома, диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере IT, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией госкорпорации, реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Генерирующие мощности компании и теплосети расположены в 17 регионах России. Общая установленная электрическая мощность электростанций составляет более 4 ГВт, тепловая - около 20 тыс. Гкал/ч. Различные проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в ста городах от Мурманска до Сахалина.