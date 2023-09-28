В Петропавловске-Камчатском намерены построить новый район с видом на вулканы

В нем смогут поселиться почти 5 тыс. жителей

ТАСС, 28 сентября. Вид на вулканы будет одним из критериев при строительстве первого за долгое время жилищного комплекса в Петропавловске-Камчатском, сообщил журналистам губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Для нас приоритет - сделать город удобным и комфортным для жизни, привлекательным для туристов. <…> Мы уже проектируем сейчас первый за десятилетия проект комплексной застройки, микрорайоне "Северный". Определен подрядчик, он уже мобилизует ресурсы. <…> Мы встраиваем в жилищный квартал социальную инфраструктуру - школы, детский сад. И само проектирование привязываем к нашему рельефу, нашей природе. Например, вид на вулканы будет одним из тех критериев, по которым определяется положение домов и центральной прогулочной зоны", - сказал Солодов.

Новый район строят по программе "Дальневосточный квартал", он включен в мастер-план развития Петропавловска-Камчатского. В нем смогут поселиться почти 5 тыс. жителей. Застройка займет 16 га, будет построено не менее 120 тыс. кв. м жилья, около 36 тыс. кв. м из которых предоставят к выкупу для социальных нужд. Комплексная застройка пройдет в четыре этапа, первая очередь инвестпроекта должна быть введена в декабре 2025 года.

Вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев отметил, что в Петропавловске-Камчатском уже началась реализация мастер-плана. "По многим объектам работы уже начинаются, по другим идет разработка проектно-сметной документации. <…> Я считаю, что работа на Камчатке по реализации мастер-плана началась. Мы будем помогать, будем вместе с ними двигаться, но пока такое ощущение, что первый мастер-план пошел", - сказал он.

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков добавил, что мастер-план Петропавловска-Камчатского предполагает реновацию города стоимостью 145,6 млрд рублей до 2030 года. "На ближайшую трехлетку заложены источники [финансирования] на сумму более 80 млрд рублей - для того, чтобы стартовать и в части проектирования, и в части строительства объектов применяется спектр инструментов. Это инструменты специальных казначейских кредитов. Это единая президентская субсидия и дальневосточная концессия. В частности, крупнейший туристический объект - общественный центр в Петропавловске-Камчатском стоимостью более 5 млрд рублей, проектируется с применением дальневосточной концессии", - отметил он.

Мастер-план включает строительство студенческого кампуса, научно-образовательного центра, детской краевой больницы, музея воинской славы, канатной и объездной дорог, дороги к побережью океана, а также реконструкцию системы водоотведения, объектов капитального строительства, расселение домов, сейсмостойкость которых не отвечает требованиям.