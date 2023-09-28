Минфин выступил за завершение программы льготной ипотеки с 1 июля 2024 года

В ведомстве при этом отметили необходимость рассмотреть точечные меры поддержки

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ считает, что программа льготной ипотеки должна завершиться 1 июля 2024 года, но нужно рассмотреть точечные меры поддержки, заявил заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Алексея Яковлева, выступая на площадке XX Международного банковского форума.

"Больного нельзя всегда кормить таблетками, так же и здесь нужно постепенно уходить от тотального субсидирования. В прошлом году, когда принималось решение о продлении, задача была - дать рынку время плавно перейти к рыночным условиям, чтобы все знали, что 1 июля 2024 года программы прекратят свое действие. Ровно эта дата зафиксирована на текущий день. Наша позиция такая, что программы должны завершить свое действие в установленный срок, но при этом мы продолжим вести дискуссию по точечным мерам поддержки", - отметил он.

Яковлев указал, что обсуждать точечные меры поддержки по мере приближения срока окончания программы следует исключительно через социальную призму.

"Программы должны действовать на определенные категории граждан, на определенных территориях, где нужно стимулировать спрос, но не перегреть рынок", - добавил он.

По данным Минфина, 60% ипотечного рынка приходится на субсидируемые программы, а на рынке первичного жилья - 90%.