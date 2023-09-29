В Москве реализовали 5 тыс. объектов недвижимости при помощи вторичных способов продажи

Всего с 2017 года город продал 7,2 тыс. объектов недвижимости

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы реализовали с 2017 года более 5 тыс. объектов недвижимости при помощи вторичных способов продажи - посредством публичного предложения и через продажу без объявления цены. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

В 2017 году в качестве инструмента реализации городского имущества город начал использовать продажу объектов посредством публичного предложения, а в 2018 году - продажу без объявления цены. Если аукцион по продаже городского имущества был признан несостоявшимся, оно может быть выставлено повторно посредством публичного предложения. Такой способ реализации предусматривает последовательное снижение начальной стоимости, которая может опуститься до 50% от стартовой.

"С 2017 года город продал 7,2 тыс. объектов недвижимости. Из них более 5 тыс. реализовано при помощи вторичных способов: почти 2,7 тыс. зданий и помещений общей площадью 327,3 тыс. кв. м посредством публичного предложения, еще почти 2,4 тыс., общей площадью 129 тыс. кв. м, - через продажу без объявления цены", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, за 5,5 года более чем две трети объектов недвижимости реализовали при помощи вторичных способов продажи.