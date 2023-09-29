ЦБ видит элементы схемности на рынке ипотеки

По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, на этом рынке необходим общий стандарт

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Банк России по-прежнему видит элементы схем на рынке ипотеки, необходим общий стандарт на этом рынке. Об этом на XX Международном банковском форуме сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"О недобросовестных практиках на рынке ипотеки. <…> Сейчас видим, что совсем явные схемы ушли в прошлое. <…> Но, тем не менее, все-таки есть элементы схемности. Банки предлагают очень низкие ставки не на весь срок кредита, а на один-два года, чтобы привлечь потребителя, который до конца не понимает, какая стоимость кредита. Нам нужно принять, мы вместе с вами над ним работаем, стандарт ипотечного кредитования. Я рассчитываю на то, что все банки будут его соблюдать. Этот стандарт ипотечного кредитования закрывает существующие схемы, блокирует их. <…> Первое - про так называемый кешбэк. Комиссия застройщика или банка, мы считаем, не может использоваться в качестве первоначального взноса", - сказала она.

Также банк-кредитор не может получать вознаграждение от продавца недвижимости за факт снижения процентной ставки по кредиту. "Мы не против снижения процентных ставок по кредитам, мы "за". Но это должно быть очень честно, а не такое, которое связано с завышением цены на квартиру", - подчеркнула Набиуллина.

По ее словам, ЦБ будет пристально следить за рынком ипотеки и готов принимать более жесткие меры по регулированию этого рынка. "Мы будем пристально следить за качеством ипотеки. Это очень важный вопрос, чтобы не допускать системных рисков. Если будет необходимость, мы будем принимать более жесткие меры", - подчеркнула глава регулятора.

Ранее сообщалось, что Банк России планирует с 1 октября 2023 года повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам для ограничения рисков заемщиков и банков. Больше всего надбавки вырастут по займам с низким первоначальным взносом и для закредитованных заемщиков при покупке недвижимости по договору долевого участия.