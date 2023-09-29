В Рязанском районе Москвы досрочно завершился первый этап программы реновации

Квартиры получили 2,9 тыс. жителей района

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Первый этап программы реновации в Рязанском районе Москвы завершился досрочно. Квартиры в новостройках получили 2,9 тыс. жителей района, 199 из них - с начала 2023 года, сообщается на портале мэра Москвы.

"В Рязанском районе началось переселение около 100 семей из старого дома по адресу: 4-й Вешняковский проезд, дом 5, корпус 1 в новостройку на улице Паперника, дом 12а. Таким образом досрочно завершился первый этап программы реновации, срок реализации которого рассчитан до конца 2024 года. Всего по программе реновации здесь будут расселены 72 дома, новое современное комфортное жилье получат свыше 14 тыс. жителей района", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

На месте расселенных домов уже ведется либо запланировано строительство жилья по программе реновации и сопутствующей инфраструктуры.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в конце августа более 240 жителей старого дома в Рязанском районе получили письма с предложениями равнозначных квартир в новостройке на улице Паперника. В новом доме появились первые 60 правообладателей квартир, которые готовятся к переезду. Остальные определяются с выбором жилья и оформляют документы. На всех этапах участникам программы реновации помогают специалисты центра информирования по переселению и цифровые сервисы. Благодаря последним москвичи могут записаться на осмотр квартиры, подписание договора и на прием к нотариусу, а также загрузить необходимые для этого документы.