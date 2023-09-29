Минстрой сообщил о восстановительных работах на всей территории новых регионов

В первую очередь восстанавливают наиболее социально значимые объекты, необходимые для жизнедеятельности, отметили в ведомстве

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Восстановительные работы при координации Минстроя России развернуты на всей освобожденной территории новых регионов, вошедших в состав Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя РФ

"Работы по восстановлению и развитию организуются повсеместно, в каждом освобожденном населенном пункте", - сообщили в пресс-службе.

Ранее министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин допустил, что не все города в новых регионах России следует восстанавливать.

"Вместе с тем, в ряде населенных пунктов, освобождение которых произошло в относительно недавние сроки, на сегодняшний момент ведутся первичные обследования, это начальная стадия восстановительного процесса, который может занять большее время", - говорится в сообщении.

В первую очередь восстанавливают наиболее социально значимые объекты, необходимые для жизнедеятельности. Другие объекты будут восстанавливать в очереди следующего порядка. Всего в 2023 году запланировано восстановить более 6 тыс. объектов, в том числе с учетом подготовки к осенне-зимнему периоду. При этом, по информации пресс-службы, Минстрой России при участии других органов власти активно занимается интеграцией новых регионов в социально-экономическое пространство России, в том числе для доведения их к 2030 году до общероссийского уровня жизни согласно поручению президента России Владимира Путина.