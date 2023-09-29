Доля распроданного жилья в высокой готовности в новостройках РФ достигла 45%

Совокупная площадь нераспроданного жилья составила 31,4 млн кв. м

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Доля распроданных квартир в новостройках, которые будут сданы в эксплуатацию в 2023-2024 годах, достигла 45%. Совокупная площадь остальных 55% - нераспроданного жилья - составила 31,4 млн кв. м, сообщили в пресс-службе института развития ДОМ.РФ.

"На рынке складывается дефицит предложения квартир в высокой стадии готовности. Почти 60% объема непроданного жилья, или 40,2 млн кв. м будет введено в эксплуатацию только после 2024 года. При этом в проектах, которые введут в 2023-2024 годах, продано уже 45% жилья", - процитировали в сообщении руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга.

Согласно данным ДОМ.РФ, совокупная площадь не распроданного еще строящегося жилья в РФ на 1 сентября 2023 года составляла 71,6 млн кв. м. Из них 8,3 млн кв. м, или 11,6% должны быть введены в эксплуатацию в 2023 году, 23,1 млн кв. м, или 32,3% - в 2024 году. Еще 25,7 млн кв. м, или 35,9% в 2025 году, и 14,5 млн кв. м, или 20% - в 2026 году или позже.

Соотношение распроданного и нераспроданного жилья на этапе строительства в РФ в целом сохранилось: 30% и 70% соответственно. При этом в Москве уже реализовано порядка 40% от возводимых домов, в Тюменской области - 35%, в Московской области - 34%. В то же время в Краснодарском крае доля проданного жилья в структуре строящегося составила 21%, в Республике Башкортостан - 23%, в Новосибирской области -27%.

"Всплеск спроса на новостройки был полностью поддержан растущим количеством запусков новых проектов, а застройщики начинают все чаще открывать продажи на самых ранних этапах строительства", - отметил Гольдберг.

По итогам января - августа 2023 года в России было запущено строительства около 29 млн кв. м жилья, что на 14% больше аналогичного периода 2022 года. К 1 сентября объем возводимого жилья в России достиг пиковых значений с 2019 года, добавили в ДОМ.РФ, - 103 млн кв. м.