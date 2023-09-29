ДОМ.РФ разместил первый в России выпуск ипотечных облигаций устойчивого развития

Выпуск ипотечных облигаций объемом 29,8 млрд рублей обеспечен социальными и "зелеными" жилищными кредитами

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. ДОМ.РФ совместно с Газпромбанком реализовал первую сделку по устойчивой секьюритизации ипотечного портфеля. Выпуск ипотечных облигаций объемом 29,8 млрд рублей обеспечен социальными и "зелеными" жилищными кредитами, выданными Газпромбанком, и поручительством ДОМ.РФ, сообщила пресс-служба ДОМ.РФ.

По информации ДОМ.РФ, выпуск включен в Сектор устойчивого развития Московской биржи и вошел в топ-5 крупнейших размещений ESG-облигаций на российском рынке. По словам директора подразделения "Секьюритизация" ДОМ.РФ Елены Музыкиной, Газпромбанк - один из ключевых партнеров госкорпорации на рынке секьюритизации, около трети ипотечного портфеля банка секьюритизировано с помощью ИЦБ ДОМ.РФ. "Включение в ипотечное покрытие социальной и "зеленой" ипотеки, выданной по программам с господдержкой и по собственным программам Газпромбанка, позволило сформировать выпуск нового для российского рынка типа ипотечных облигаций - устойчивого развития", - приводит пресс-служба ее комментарий. По информации топ-менеджера, ДОМ.РФ планирует и далее расширять линейку инструментов секьюритизации и наращивать объем выпуска ипотечных облигаций для обеспечения развития рынка жилья и ипотеки.

По данным ДОМ.РФ, более 65% ипотечного покрытия выпуска сформировано из кредитов, выданных Газпромбанком по "Семейной", "Льготной", "Дальневосточной" ипотеке и льготной ипотеке для IT-специалистов. Еще 35% - это жилищные кредиты для семей с детьми, заемщиков старше 55 лет, жителей сельской местности, а также выданные в рамках социальных программ обеспечения жильем сотрудников предприятий. Из этих кредитов 7% ипотечного покрытия относится к "зеленым" кредитам на покупку квартир в домах с классом энергоэффективности А, А+ или А++. Вместе с тем 50% от объема выпуска - это ипотека, предоставленная для приобретения жилья на первичном рынке, по которому получено право собственности.

В свою очередь, директор подразделения "Устойчивое развитие и международное сотрудничество" ДОМ.РФ Марина Слуцкая уточнила, что группа ДОМ.РФ является крупнейшим эмитентом и одновременно, второй год, организатором номер один выпусков ESG-облигаций в России. "При этом мы ценим возможность делиться собственной экспертизой при размещении ценных бумаг наших партнеров", - отметила она. По словам Слуцкой, данный выпуск расширил линейку ESG-продуктов ДОМ.РФ, став первым выпуском облигаций устойчивого развития в стране. Кредиты, секьюритизированные через этот выпуск ИЦБ, обеспечили улучшение жилищных условий более 26 тыс. граждан и сокращение почти 900 т парниковых газов ежегодно.

Об ипотечных облигациях

Критерии отбора кредитов, включенных в обеспечение облигаций устойчивого развития, соответствуют Концепции социальных облигаций и Концепции зеленых облигаций Ипотечного агента ДОМ.РФ. По словам первого вице-президента Газпромбанка Владимира Мамакина, Газпромбанк активно участвует в реализации повестки устойчивого развития, предоставляя как экспертную поддержку клиентам по вопросам ESG трансформации, так и разрабатывая продукты и услуги с учетом практик ответственного финансирования.

Размещение ипотечных облигаций осуществляется в соответствии с подписанным в 2019 году между Институтом развития и Газпромбанком меморандумом о сотрудничестве по выпуску ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ в объеме до 350 млрд рублей.

Развитие рынка ипотечных облигаций входит в число основных задач Института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и является одним из ключевых инструментов достижения показателей национальных целей развития страны на период до 2030 года и нацпроекта "Жилье и городская среда". С декабря 2016 года ДОМ.РФ разместил 59 выпусков облигаций объемом более 1,98 трлн рублей. Из них четыре выпуска на общую сумму 47,4 млрд рублей - это социальные, "зеленые" облигации и облигации устойчивого развития.