Объем выдачи ипотеки за три недели сентября превысил месячные показатели 2023 года

Как сообщили в ЦБ, высокий спрос на ипотечные программы с господдержкой может объясняться ожиданием повышения минимального первоначального взноса или "сберегательными мотивами"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Объем выдачи ипотеки по программам с госучастием за первые три недели сентября составил 470 млрд рублей и превысил средний месячный показатель выдачи по текущему году. Об этом говорится в материалах ЦБ РФ.

"В первые три недели сентября по программам господдержки предоставлено ИЖК на сумму более 470 млрд рублей, что превышает среднемесячные показатели 2023 года", - говорится в сообщении со ссылкой на данные ДОМ.РФ.

Высокий спрос на ипотечные программы с господдержкой может объясняться ожиданием повышения минимального первоначального взноса или "сберегательными мотивами: вложения в недвижимость могли рассматриваться как средство сохранения накоплений в условиях ослабления курса рубля", пояснили в ЦБ. С 20 сентября минимальный первоначальный внос по льготным программам был увеличен до 20%.

"В последующие месяцы ожидаются более сбалансированные темпы роста ипотечного рынка, в том числе за счет повышения процентных ставок и макропруденциальных надбавок Банка России",- резюмировали в регуляторе.