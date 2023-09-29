ЦБ заявил о снижении средневзвешенной ставки по ипотеке до 8,04%

Она уменьшилась за счет увеличения доли займов с государственной поддержкой

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в РФ снизилась в августе с 8,25% до 8,04% за счет увеличения доли займов с государственной поддержкой. Об этом говорится в материалах ЦБ РФ.

"В августе 2023 года средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам снизилась до 8,04% с 8,25% в июле, что связано с продолжающимся расширением выдач по программам господдержки ИЖК, доля которых возросла до 60,0% (в июле она была 51,6%)", - говорится в сообщении.

Увеличение ключевой ставки до 12% не отразилось существенно на динамике кредитных ставок в августе, отметили в регуляторе, поскольку кредиты продолжали выдавать на ранее одобренных условиях. Так, ставка по ипотечным кредитам по договорам долевого участия (новостройки) уменьшилась на 0,14 п.п. - до 5,92%, а по займам на покупку вторичного жилья выросла до 9,83% против 9,76% в июле.

Средний срок ипотечного кредитовая в РФ по итогам августа составил 24,5 года против 24,2 года в июле.