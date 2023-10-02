Эксперты ожидают стагнацию и рост дисконта в 2023 году на вторичном рынке жилья в России

С июля по сентябрь квадратный метр на вторичном рынке подорожал в 66 городах, его стоимость в среднем составила 103,06 тыс. рублей

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Рост спроса на вторичном рынке жилья в России, который был зафиксирован в третьем квартале 2023 года, сменится периодом стагнации. Цены до Нового года больше не вырастут, дисконт увеличится, высказали ТАСС мнение опрошенные эксперты.

В конце лета покупатели, ожидавшие рост ипотечных ставок после повышения ставки ЦБ, устроили на рынке вторичной недвижимости кратковременный ажиотаж, рассказал ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. "Продавцы, видя выросший интерес, быстро сориентировались в ситуации и подняли цены. Однако с октября и до конца года мы не ожидаем больше таких вспышек, поскольку банки уже повысили ставки. Полагаем, цены на вторичную недвижимость до Нового года больше не будут расти и, более того, могут начать "остывать", - прогнозирует он.

Охлаждение спроса на фоне ажиотажа, который был на рынке последние три месяца, естественное явление, высказал мнение агентству директор по продажам федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев. По его словам, на фоне повышения ключевой ставки рынок получил опережающий спрос, и сейчас на нем не будет хватать как раз этой доли покупателей. "Стимулировать спрос будет рост дисконта на квартиры, собственники которых заинтересованы в срочной продаже. В краткосрочной перспективе цены будут удерживать занятые позиции, демонстрируя околонулевые колебания", - прогнозирует он.

До конца года спрос не увеличится, а значит, предпосылок для повышения цен нет, соглашается генеральный директор брокерского агентства недвижимости Dolgov Pro Дмитрий Долгов. По его мнению, даже при колебании ключевой ставки и повышении первоначального взноса в рамках госпрограмм ипотека на квартиры в новостройках остается гораздо доступнее. "Тем более что разница между средним ежемесячным ипотечным платежом при минимальном первоначальном взносе на "вторичку" и "первичку" составляет 35%", - добавил собеседник агентства.

Динамика цен

С июля по сентябрь 2023 года включительно квадратный метр на вторичном рынке России подорожал в 66 городах из 70 исследованных, говорится в материалах федерального портала "Мир квартир", которые есть в распоряжении ТАСС. В среднем по всем крупным городам РФ метр вторичного жилья стоит 103 055 рублей, за квартал цены увеличились на 2,2%. С начала года рост составил 7,3%.

По данным аналитиков, особенно сильно в третьем квартале квадратный метр подорожал в Перми (+9,7%), Нижнем Тагиле (+7,2%), Челябинске (+5,8%), Кирове (+5,5%), Волжском (+5,4%), Кемерово (+5,2%), Кургане (+4,9%), Владикавказе (+4,8%), Новокузнецке (+4,4%) и Саратове (+4,1%). В Москве квартальный рост составил 2,6%, Санкт-Петербурге - 1,2%.

Согласно исследованию, за третий квартал цены уменьшились лишь в четырех городах: Пензе (-8,8%), Сочи (-1,8%), Ленинградской области (-1,3%) и Краснодаре (-0,8%).