В районе Измайлово в октябре планируют завершить ремонт дома в неоклассическом стиле

Трехэтажное здание на улице Нижней Первомайской возвели в 1950 году

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Специалисты в октябре завершат восстановление фасада трехэтажного дома в неоклассическом стиле на улице Нижней Первомайской в Москве, сообщила пресс-служба Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы.

"В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда осенью завершатся работы по восстановлению фасада дома №18а на Нижней Первомайской улице. Данный объект был возведен в 1950 году в неоклассическом стиле и является архитектурной изюминкой района Измайлово <...>. Полностью все работы будут завершены в октябре", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работы начались с расчистки внешних стен от старой краски и накопившихся загрязнений, потом специалисты заделали трещины и локально восстановили кирпичную кладку, сняли старые слои краски, обновили архитектурные элементы и лепной декор здания. Осталось привести в порядок балконы и выполнить устройство новой отмостки.

Здание возвели в 1950 году по индивидуальному проекту. "Облик объекта очень яркий, запоминающийся. На симметричных фасадах имеются прямоугольные и арочные оконные проемы <...>. Простенки между вторым и третьим этажами акцентированы круглыми розетками с лепным декором. Входные группы выделены порталами", - добавили в пресс-службе.