В Москве на торги выставят шесть коммерческих помещений

Они расположены на востоке, северо-востоке, севере и западе столицы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Власти Москвы выставят на торги шесть крупных помещений в четырех округах города, жители и предприниматели смогут использовать их для ведения бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Город выставит на торги шесть крупных коммерческих объектов общей площадью 2,8 тыс. кв. м для ведения бизнеса. Они расположены на востоке, северо-востоке, севере и западе столицы. Самое большое помещение площадью 887,1 кв. м расположено в здании на Сельскохозяйственной улице. Площадь самого маленького из них составляет 115,4 кв. м, объект находится на Кутузовском проспекте", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Отмечается, что на востоке столицы на торги выставят два крупных помещения. Одно из них площадью 512 кв. м расположено в районе Соколиная Гора по адресу: улица Буракова, дом 23 в пешей доступности от станции метро "Шоссе Энтузиастов". У помещения два отдельных входа. Второй объект с витринами и потолками высотой более 3 м и площадью 631,9 кв. м находится в районе Метрогородок по адресу: Открытое шоссе, дом 23, корпус 6. Новый владелец сможет разместить здесь магазин.

Еще два объекта инвесторы могут приобрести на северо-востоке столицы. Нежилое встроенное помещение площадью 887,1 кв. м находится в Ростокине на Сельскохозяйственной улице. Будущий владелец сможет использовать его по своему усмотрению. Второе помещение площадью почти 170 кв. м с витринами и высокими потолками расположено в Свиблове на первом этаже жилого дома по адресу: улица Седова, дом 13, корпус 1 в 10 минутах ходьбы от станции метро "Ботанический сад". Новый владелец сможет разместить здесь магазин.

На западе столицы на торги выставят коммерческий объект площадью 115,4 кв. м по адресу: Кутузовский проспект, дом 33. Здание, в котором расположено помещение, находится в 10 минутах ходьбы от станции метро "Кутузовская", - добавили в пресс-службе.